Inchiesta ponte Morandi: perito chiede di astenersi, sarà sostituito

Il perito Bernhard Elsener, nominato dal giudice Nutini per l'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sul disastro di ponte Morandi, ha chiesto di astenersi dalla perizia. La richiesta è stata avanzata questa mattina durante l'udienza per l'incidente probatorio in tribunale a Genova.

Il perito, durante un'intervista rilasciata alla tv svizzera Rsi poche settimane fa, aveva sostenuto che se si fosse fatto lo stesso intervento sulla pila 11 anche sulle altre pile, il ponte non sarebbe crollato.

Elsener sarà sostituito dall'ingegner Renzo Valentini. A deciderlo è stato il gip Angela Nutini durante l'udienza di oggi. Il conferimento dell'incarico dovrebbe avvenire il 10 aprile.