Crollo Morandi, dal Rotary 170mila euro per le famiglie delle vittime

Sono stati consegnati lunedì mattina nel Salone di Rappresentanza di Tursi i 170mila euro raccolti dalla sezione genovese del Rotary International per supportare i familiari delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi.

Alla consegna, avvenuta a 5 mesi esatti dalla tragedia, hanno partecipato l’assessore comunale al Bilancio, Pietro Piciocchi, e Gian Michele Gancia, governatore del distretto 2032 Rotary International: i fondi verranno utilizzati per assicurare ai figli delle persone decedute nel crollo il proseguimento degli studi.

Nell’occasione, l’assessore Piciocchi ha ricordato le iniziative intraprese dal Comune a sostegno delle famiglie delle vittime, tra cui l’annullamento delle spese per ristorazione per tutto l’anno scolastico 2018/19, la sospensione, per lo stesso anno scolastico, delle richieste di pagamento di tutti i debiti pregressi, un’assistenza specifica in supporto ai famigliari delle vittime, con progetti personalizzati per affrontare problematiche relative alla cura dei bambini, al sostegno delle persone anziane e con disabilità ed all’inclusione lavorativa.