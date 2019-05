Cantiere Morandi, presto online i nomi di tutte le ditte che lavorano in subappalto

Dopo l’interdittiva antimafia per una delle aziende inserite nell’agenda dei lavori, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna la struttura commissariale alla massima trasparenza

Ripresa del protocollo con Anac, e massima trasparenze in fatto di aziende e ditte che contribuiranno alla demolizione e alla ricostruzione del ponte Morandi: il consiglio comunale di Genova ha votato all’unanimità un ordine del giorno che impegna il sindaco Marco Bucci, commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, e la sua giunta ad attivarsi per mantenere i rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione e a inserite sul sito web della struttura commissariale i dati relativi a tutte le ditte che lavorano in subappalto.

L’iniziativa arriva a qualche settimana dall’interdittiva antimafia che la Prefettura ha emesso nei confronti di una società operante nel cantiere del ponte Morandi, in subappalto: i timori riguardavano l’assenza di titoli o esperienze e l’alto rischio di infiltrazioni mafiose, che hanno spinto l’associazione temporanea d’imprese in cui sono riuniti i demolitori, e la struttura commissariale, a prendere le distanze e rimuovere la ditta dall’elenco di quelle in subappalto.

L’episodio ha riacceso il dibattito sul protocollo firmato a dicembre 2018 dal sindaco Marco Bucci e dal presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, per vigilare sul cantiere, accordo che si è di fatto interrotto a fine aprile: «Il protocollo prevedeva una ordinaria scadenza trimestrale qualora non fossero stati richiesti interventi da parte del commissario», aveva spiegato il primo cittadino. Che dopo l’approvazione dell’ordine del giorno “fuori sacco” di martedì 28 maggio si p impegnato a ripristinare il protocollo, riattivare i contatti e condividere tutti i dati legati alle ditte con la cittadinanza.