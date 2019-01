Crollo Morandi, raccolti 1,3 milioni di euro: «Speriamo continuino le donazioni»

Un milione e 300mila euro di donazioni provenienti non solo da Genova, ma anche da oltre i confini liguri: a 5 mesi esatti dal crollo del ponte Morandi, il Comune ha reso nota la cifra raccolta grazie alla solidarietà di chi ha voluto aiutare Genova a rialzarsi dopo la tragedia.

Stando a quanto dichiarato dall’assessore comunale al Bilancio, Pietro Piciocchi, il 45% dei fondi andrà alle famiglie delle vittime, il 35% a chi h aperto la casa e il 20% ai lavoratori licenziati dalle imprese che hanno chiuso per le conseguenze che il crollo ha avuto sulle loro attività.

Le donazioni verranno distribuite nei prossimi giorni, ma la raccolta fondi resta aperta per raccogliere quanto più possibile per aiutare la città a far fronte alle spese nei mesi a venire.