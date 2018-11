Crollo Morandi, donato quasi 1 milione: Tursi istituisce un comitato per gestire i fondi

Poco meno di 1 milione euro - per la precisione, 969.249,88 - cui devono ancora aggiungersi le donazioni di chi attende indicazioni da parte del Comune per versarle concretamente: è la somma raccolta da agosto a oggi dal Comune, frutto della generosità di genovesi e non solo che hanno voluto in qualche modo contribuire a gestire la tragedia del crollo di ponte Morandi.

Una cifra importante, che Tursi ha deciso di amministrare e gestire tramite un apposito comitato incaricato di individuare i criteri per la ripartizione e di verificare che le somme destinate alle singole esigenze vengano impiegate nella maniera corretta.

Dell’Alto Comitato di Vigilanza e di Garanzia faranno parte Claudio Viazzi, già presidente del Tribunale di Genova, Ermete Bogetti, procuratore capo presso la Procura della Corte dei Conti della Liguria e presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Val d'Aosta, e Paolo Ravà,presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti.

Gli esperti si riuniranno per la prima volta la prossima settimana, iniziando ad analizzare nel dettaglio l’entità delle donazioni, la provenienza e le criticità per cui impiegarle: «Sono veramente lieto che così eminenti personalità del mondo del diritto e dell'economia abbiamo aderito al mio invito di fare parte del nuovo organismo - ha detto l'assessore al Bilancio, Pietro Piciocchi - ho sempre posto l'accento sulla necessità di gestire questi fondi con assoluta trasparenza, nel rispetto di un principio di equità e di giustizia, dando la giusta priorità a quelle situazioni che richiedono immediati interventi di sostegno economico, soprattutto in favore di coloro che in questa immane tragedia hanno perso tutto, i loro cari, il lavoro, la casa».