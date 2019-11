Morandi 'a rischio crollo' in un documento del 2014

Da anni qualcuno sapeva che il ponte Morandi era a rischio crollo. Più di preciso dal 2014, quattro anni prima che il viadotto collassasse. Il rapporto è stato scoperto all'interno del registro digitale di Atlantia, sequestrato nel marzo scorso dalla guardia di finanza. A svelarlo è stato il quotidiano La Repubblica in un articolo di Giuseppe Filetto e Marco Lignana.

Mentre nei tre anni precedenti viene sollevata la possibilità, seppur molto bassa di un crollo, dal 2017 si parla di 'rischio perdita di stabilità'. Autostrade ha già fatto sapere che al cda veniva presentata da Spea, allora addetta a monitoraggio e manutenzione, una sintesi, non la versione integrale.

Quello che i magistrati stanno cercando di capire è allora perché, se erano già stati segnalati dei problemi seri sul ponte, il progetto per rifare i tiranti viene presentato alla vigilanza del ministero solo a fine ottobre 2017. Finora gli indagati, quelli che hanno deciso di non avvalersi della facoltà di non rispondere, hanno negato la presenza di segnali che potessero fare pensare a un crollo.

Per quanto riguarda i lavori in cantiere per la realizzazione del nuovo viadotto, questa mattina è avvenuto un incidente e tre operai sono rimasti feriti.