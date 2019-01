Morandi, smontaggio pila 8 tra il 21 e il 24 gennaio

Tra il 21 e il 24 gennaio dovrebbe cominciare lo smontaggio della pila 8 di Ponte Morandi. Lo ha confermato il sindaco di Genova Marco Bucci a margine del Consiglio Comunale di martedì 8 gennaio 2019.

Parallelamente dovrebbero iniziare anche i lavori di rafforzamento della pila 10 sul lato est. Il piano messo a punto dalla cordata di imprese che si è aggiudicata i lavori di demolizione prevede l’installazione di 4 torri d’acciaio che fungeranno da “puntello”: una volta sistemate le torri, i sensori passeranno in secondo piano e si potrà circolare liberamente anche in quella parte di zona rossa più densamente popolata, con conseguente riapertura di via Fillak così come promesso da Bucci. Proprio in queste ore la ditta Omini sta assemblando a terra, in via Porro, le torri.

Il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci, inoltre, ha annunciato di voler definire entro venerdì 11 gennaio 2019 la soluzione contrattuale (contratto unico o separato) per le aziende impegnate nella demolizione e nella ricostruzione del ponte.