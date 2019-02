Demolizione Morandi, consegnato il piano per la parte est. E spunta il nome di "Mister Dynamite"

Anche il piano di demolizione del troncone est del ponte Morandi è arrivato sul tavolo della procura. Il sindaco-commissario Marco Bucci lo ha consegnato giovedì, confermando l’intenzione di utilizzare l’esplosivo per abbattere gran parte della struttura e aspettando che il giudice per le indagini preliminari, Angela Nutini, lo consulti insieme con i periti e i consulenti per ottenere il via libera.

Il piano presentato da Bucci comprende anche maggiori dettagli sulla demolizione della parte ovest, teoricamente già iniziata. Teoricamente, perché a oggi gli operai si sono occupati di posizionare le gru, abbattere i capannoni acquisti dal Comune che sorgono in zona rossa e alleggerire il troncone delle parti metalliche e dell’asfalto. Per il taglio vero e proprio, però, bisognerà aspettar almeno venerdì 8 febbraio, quando - almeno in teoria - l’impalcato inizierà a essere sezionato pezzo per pezzo e a essere calato a terra.

La novità prevista dal piano, però, è che l’esplosivo che con certezza verrà utilizzato per demolire la parte est (quella dove sorgono le case, anche quelle già espropriate) potrebbe essere utilizzato anche per parte del troncone ovest. A questo proposito, stando alle ultime indiscrezioni, a portare a termine l’incarico potrebbe essere Danilo Coppe, titolare della Siag Srl, conosciuto a livello internazionale come “Mister dynamite.

Coppe, in attività dal 1989, è uno dei massimi esperti di esplosivi in Italia: docente universitario, consulente di forze dell’ordine ed esercito, perito giudiziario e autore di oltre 600 demolizioni di altrettanti manufatti, ta cui anche ponti. Coppe aveva effettuato un sopralluogo sul ponte a dicembre scorso, e aveva consegnato un preventivo ad Autostrade, che potrebbe a sua volta averlo girato alla struttura commissariale del sindaco Marco Bucci.

Da chiarire ora non solo se sarà Coppe a occuparsi della demolizione, ma anche se l’esplosivo verrà utilizzato anche per il troncone ovest. E se la procura, che si è detta intenzionata a procedere nel modo più rapido possibile per la demolizione, approverà il piano presentato.