Demolizione Morandi, si va verso l'esplosione unica. Bucci: «Forse tra 22 e 24 giugno»

Potrebbe avvenire tra sabato 22 e lunedì 24 giugno la demolizione delle pile 10 e 11 del ponte Morandi, un weekend in cui a Genova si festeggia San Giovanni Battista e che molti, dunque, potrebbero sfruttare per lasciare la città per qualche giorno.

È quanto ha detto in mattinata il sindaco Marco Bucci, sottolineando che «a giugno c'è un weekend di tre giorni, molti genovesi potrebbero andare via per il ponte del santo patrono e, al loro ritorno, non vedere più il ponte».

L’ultima parola spetta comunque alla Commissione Esplosivi, che entro la giornata, o massimo i primi giorni della settimana prossima, dovrebbe esprimersi sulla scelta di utilizzare gli esplosivi e sulle modalità, dando il via libera all’esplosione singola o alla doppia.

L’ipotesi più probabile al momento, visti anche i risultati delle prove effettuate nell’ex cava di Camaldoli, è che entrambe le pile vengano abbattute nello stesso momento predisponendo una maxi evacuazione della zona che verrebbe interessata dall’onda d’urto e dal conseguente sollevamento di polveri. Ancora in fase di smontaggio, invece, il tampone 3, quello che sorge tra le pile 2 e 3 del lato ovest: in questi giorni i tecnici stanno sfruttando le maxi gru per tagliarlo a pezzi e calare le varie sezioni a terra come accaduto per le pile.

Dal punto di vista della ricostruzione, invece, l’auspicio della struttura commissariale è di dedicarsi esclusivamente a quella a partire dalle prime settimane di luglio.

In questi giorni in cantiere si sta preparando l’area in cui sorgerà la pila 5 e sono iniziate le opere di cauterizzazione della pila 10, già concluse per la 9 e in dirittura finale per la 11. Le pile seguiranno il seguente ordine di costruzione: prima la 9, poi la 11, la 5 e la 10.