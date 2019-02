Genova dice addio al Morandi: iniziata la demolizione

Sguardi puntati al cielo e i ricordi che affollano la memoria: Genova vive una delle sue giornate più importanti dal tragico 14 agosto in cui hanno perso la vita 43 persone nel crollo del ponte Morandi. Dalle prime ore della mattinata di venerdì, infatti, il primo pezzo del troncone ovest del viadotto ha iniziato la sua discesa verso terra, sancendo l'inizio della demolizione vera e propria del gigante di acciaio e calcestruzzo che per anni è rimasto, incombente, sulle teste di migliaia di genovesi e che 5 mesi fa ha ceduto cambiando per sempre la città e i suoi abitanti.

Il primo pezzo misura circa 40 metri e pesa 900 tonnellate: a vederlo scendere ci sono media provenienti da ogni angolo del globo, oltre che tutte le istituzioni e migliaia di genovesi che dalle alture che circondano il Morandi, o in zona Campi, assistono allo smontaggio di quanto resta del ponte.

Un momento altamente simbolico per la città, cui partecipano anche il premier Giuseppe Conte e il ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, che arriveranno proprio nel momento "clou", e cioè quando la sezione inizierà a calare verso il suolo attraverso i 4 strand jack (pistoni idraulici con una portata di seicento tonnellate ciascuno) e le travi di supporto posizionate con la gigantesca gru della portata di 400 tonnellate già sistemata all’altezza del tratto di viadotto interessato dal primo taglio.

Le operazioni, molto complesse e delicate vista la mole della trave, dovrebbero durare circa 8 ore, meteo permettendo: a far paura è il vento, vero nemico in una manovra in cui sono coinvolti cavi e carichi molto pesanti . A oggi l’impalcato del troncone ovest del Morandi è stato alleggerito di circa 2000 tonnellate di “accessori”, tra asfalto, new jersey e ringhiere. Nel pomeriggio di giovedì sono terminati i lavori di allestimento dei mezzi necessari per procedere con il taglio, e le ditte coinvolte hanno effettuato un’ultima prova di carico e un collaudo in vista dell’inizio vero e proprio delle operazioni.

Una volta terminato il cerimoniale, il premier Giuseppe Conte si sposterà all'Iit di Morego per una visita ai laboratori, e poco prima delle 13 sarà invece all'ospedale pediatrico Gaslini, dove troverà anche il cardinale Angelo Bagnasco.

In tribunale l'incidente probatorio

E nelle ore in cui il Morandi inizia a scomporsi cambiando per sempre (ancora una volta) lo skyline della città, a Palazzo di Giustizia si consuma un'altra tappa importantissima, sopratutto per i parenti delle 43 vittime del ponte: l'udienza dell'incidente probatorio, che arriva dopo i primi mesi di indagini e le perizie effettuate sui resti del Morandi per capirne lo stato.