Morandi, c'è l'intesa sul contratto unico. Con cordate (e responsabilità) separate

Sì al contratto unico, ma con le due cordate che si occupano di demolizione e ricostruzione separate, e diverse responsabilità in caso di ritardi o ostacoli nel procedimento: fumata “grigia”, al termine di una lunga riunione sul tema, per l’idea del sindaco-commissario Marco Bucci di creare un’unica società per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto sul Polvecera

Il documento deve ancora essere perfezionato, e verrà firmato il 18 gennaio. Le linee guida, però, sono state gettate: unico contratto, ma «due raggruppamenti differenti per i costruttori e i demolitori», come ha confermato lo stesso Bucci. Che da settimane ormai porta avanti una trattativa per convincere Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr, cui è stata affidata la ricostruzione, a unire le forze e formare un'unica società con la cordata di aziende che si occupano della demolizione, e cioè Omini, Fagioli, Vernazza, Ipe progetti e Ireos.

A frenare sull'unica società e l'unico contratto, stando alle indiscrezioni trapelate, erano i costruttori. Che, forse anche alla luce delle pressioni legata ai tempi e ai modi di realizzazione dell’opera (Salini e Fincantieri sono stati preferiti, con il progetto ispirato a quello di Piano, al colosso di Pordenone Cimolai e all’idea di Calatrava), non volevano essere troppo vincolati ai tempi del cantiere per la demolizione. A coordinare i lavori saranno dunque proprio Salini e Fincantieri, perché «quando si fa un project planning - ha detto Bucci - il coordinamento va a chi si occupa del lavoro temporalmente più in là».

All’incontro odierno hanno partecipato i rappresentanti delle imprese appaltatrici, i membri della struttura commissariale, e ancora rappresentanti del Rina e dell’Avvocatura dello Stato: alla fine tutti hanno accettato di firmare un unico contratto con due diversi contraenti e separata responsabilità.

In zona ponte, intanto, la ditta Omini porta avanti i lavori propedeutici alla demolizione iniziando con le prove vere e proprie in vista della partenza delle operazioni in “strand jack”, e cioè la tecnica che consentirà di tagliare sezioni di ponte e calarle al suolo attraverso cavi e piattaforme meccaniche.