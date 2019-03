Viabilità, chiuso corso Perrone in vista della discesa della trave del Morandi

Anche se la discesa della quinta trave “gerber” del troncone ovest del ponte Morandi è slittata di un giorno, a martedì 26 marzo, a causa del forte vento dei giorni scorsi, le modifiche al traffico in vista della manovra sono già state attuate.

A partire dalle 7 di domenica, infatti, corso Perrone è stato chiuso al traffico nel tratto compreso fra via Perini e via Borzoli per consentire ai demolitori di portare a termine le attività preparatorie al taglio della sezione di ponte che sta tra le pile 3 e 4, che verrà calata ancora una volta con la tecnica dello strand jack, così come accaduto per le precedenti.

La chiusura, salvo cambi dell’ultimo minuto, resta in vigore sino a quando la trave non avrà toccato terra, con inevitabili conseguenze sul traffico. A complicare la situazione, non tanto domenica quanto da lunedì, la chiusura della rampa del lotto 10 che collega il casello autostradale di Cornigliano alla Guido Rossa, in attesa che venga finalmente aperta con due corsie per senso di marcia: l’inaugurazione è fissata per le 9.15 di martedì 26 marzo.