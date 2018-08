Crollo ponte Morandi, primi alloggi per gli sfollati

Oggi pomeriggio alle 16 vengono consegnate le prime case in via San Biagio, destinate alle persone costrette a lasciare le loro abitazioni in seguito al tragico crollo di ponte Morandi la vigilia di Ferragosto. La graduatoria viene stilata tramite un algoritmo, che prende in considerazione due variabili tra loro strettamente connesse: le caratteristiche degli alloggi e la composizione del nucleo familiare.

«Entro otto settimane massimo una casa per tutti, nessuno deve rimanere indietro». A dirlo è stato il presidente della Regione, Giovanni Toti. «Stiamo lavorando giorno e notte per dare a tutti una sistemazione confortevole. Entro il 20 settembre altre 40 case, grazie al contributo di Cassa Depositi e Prestiti. Entro settembre saranno ristrutturati altri 100 appartamenti. I lavori cominceranno già in settimana. E poi altri 150».

Inoltre la Regione, insieme al Comune di Genova, rendono noto che dalle ore 14 di lunedì 20 agosto, presso il Centro civico Buranello a Sampierdarena, è istituito un apposito sportello dedicato alle persone che - costrette a lasciare la propria abitazione a seguito del crollo di ponte Morandi - sono interessate a conoscere la propria collocazione nella graduatoria e le modalità di assegnazione degli alloggi loro riservati. Lo sportello sarà aperto da martedì 21 agosto dalle ore 9 alle ore 18.

Ricerca appartamenti per gli sfollati

L'amministrazione comunale ha attivato una mail per raccogliere le disponibilità da parte dei cittadini genovesi a offrire una casa alla popolazione costretta a lasciare la propria abitazione a seguito del crollo del ponte Morandi.

Chiunque vuole mettere a disposizione un appartamento può scrivere a casedisponibili@comune.genova.it indicando - oltre alle proprie generalità - dove si trova la casa, il numero dei vani e la metratura della superficie, il piano, la presenza o meno di ascensore e alcune informazioni sull'accessibilità, le condizioni per la messa a disposizione (locazione o comodato gratuito), l'eventuale esistenza di un posto auto. Dovrà allegare anche una planimetria.

Il numero verde della Protezione civile 800 177797 dà informazioni, oltre che sugli altri servizi attivati, anche sull'emergenza abitativa.