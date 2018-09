Autostrade: «Sul Morandi per tre anni cantieri 5 giorni su 7»

Il Consiglio comunale di martedì 11 settembre 2018 è iniziato come di consueto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata

Durante il question time ha preso la parola anche Luca Pirondini (Movimento 5 Stelle), che ha chiesto il parere del sindaco sulla presenza dell'ad di Autostrade Castellucci, indagato per il crollo del ponte Morandi, alla presentazione del plastico donato da Renzo Piano alla città di Genova.

La replica del Sindaco Marco Bucci: «L'obiettivo della Giunta è costruire un ponte di qualità nel minor tempo possibile. A oggi, il ponte, sottoposto a sequestro, è in concessione a società Autostrade che, in base alla concessione, si deve impegnare a ricostruirlo. Un impegno che deve essere rispettato. Tranne nel caso in cui il Governo decida diversamente attraverso un decreto. Noi abbiamo ricevuto una sola offerta, molto chiara, un progetto di Renzo Piano, con alcune società che si sono messe insieme per la ricostruzione, una è Fincantieri l'altra Autostrade, che pagherà il ponte. Per quanto riguarda la responsabilità del crollo del ponte Morandi spetta alla Magistratura stabilire i colpevoli».

Autostrade, investimenti in manutenzione superiore agli impegni previsti dalla concessione

In relazione alle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'Audizione alla Camera dei deputati dal ministro Toninelli sul tema delle manutenzioni, Autostrade per l'Italia ritiene opportuno precisare che - mentre le cause del crollo del viadotto non sono ancora note - è certo invece che i giorni-cantiere sul ponte Morandi dal 2015 al 2018 sono stati ben 926, pari ad una media settimanale di 5 giorni-cantiere su 7 giorni. Non a caso un quotidiano della città aveva definito il Polcevera "il ponte dei lavori infiniti".