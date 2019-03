Irregolarità nelle misure di sicurezza, multe nel cantiere del Morandi

Anche in un cantiere importante e monitorato come quello per la demolizione del ponte Morandi possono verificarsi irregolarità: la conferma è arrivata dall’Asl, che nel corso di alcuni sopralluoghi ha riscontrato alcune carenze in materia di sicurezza con conseguenti sanzioni.

Le irregolarità riguardano attrezzature sprovviste degli adeguati sistemi di sicurezza, percorsi e vie di fuga non segnalati e indumenti antinfortunistici in alcuni casi non a norma: violazioni che capita spesso di riscontrare in cantieri di questa portata, come hanno sottolineato dalla Asl, che ha staccato multe tra i 500 e i 1.500 euro per l’associazione temporanea di imprese formata da Omini, Fagioli, Iper Progetti e Ireos.

Nessun provvedimento penale è stato adottato, ma oltre alle multe è stata richiesta l’immediata messa in regola delle carenze riscontrate.