Ponte Morandi, giù la quarta trave

Lo stop all'utilizzo dell'esplosivo per demolire la pila 8 di ponte Morandi non ferma i lavori. Oggi è prevista la calata della quarta trave, la numero 5. Parlando della demolizione delle torri verticali tra cui la pila 8, sulla quale è tramontata l'ipotesi dell'uso di esplosivi, ieri Bucci ha spiegato: «per la demolizione delle pile verticali servono le gru, che dovrebbero arrivare la prossima settimana. Quando avremo l'ok da parte delle autorità competenti cominceremo a lavorare anche sull'abbattimento delle pile. Invece per le pile 10 e 11 del lato est, ora come ora l'unica ipotesi probabile è l'esplosivo, a meno che in queste settimane non si trovino altre soluzioni».

Dopo quella di oggi, sul moncone ovest restano solo altre due travi da tagliare e calare a terra. Parallelamente ai lavori, ieri il presidente del Tar della Liguria, Giuseppe Daniele, in un'intervista a Telenord, in riferimento ai ricorsi presentati dopo l'esclusione dai lavori per la ricostruzione del ponte di Genova dopo il crollo del Morandi, ha detto che «Società Autostrade potrebbe chiedere un risarcimento dei danni e risultare vittoriosa».

Sulla cifra di un eventuale risarcimento ad Aspi, Daniele ha aggiunto che «potrebbe essere notevole», sulla base della convenzione stipulata con lo Stato. «La ricorrente - ha poi spiegato il presidente del Tar, parlando del fatto che questo non produrrà effetti sulla ricostruzione - non ha avanzato istanza di sospensiva: mi sento di rassicurare i genovesi che non ci saranno problemi nel caso in cui il ricorso dovesse essere accolto. I lavori del ponte non si interromperanno perché la società ha scelto di tutelare i suoi diritti senza bloccare i lavori».

Queste dichiarazioni sarebbero già finite all'attenzione del Consigio di Stato. Oggi potrebbero venire chiesti chiarimenti dal presidente Patroni Griffi, che è anche titolare dell'azione disciplinare.