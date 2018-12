Crollo Morandi, Bucci: «Demolizione al via a metà gennaio»

«Personalmente, non vedo l’ora che venga giù»: con lo sguardo puntato su quanto resta del ponte Morandi, il sindaco-commissario Marco Bucci venerdì ha fornito altre date per la “timeline” che detta i tempi di demolizione e ricostruzione del viadotto sul Polcevera, annunciando che «nella settimana tra il 6 e il 14 gennaio conto di iniziare a vedere pezzi di ponte che iniziano a venire giù».

L’occasione è stato il ringraziamento ufficiale agli Alpini che da agosto presidiano la zona rossa nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”: «Avete reso un grande servizio alla città, e anche voi credo sarete orgogliosi di avere aiutato Genova quando le cose saranno più calme e tranquille - ha detto Bucci - A breve questa zona (quella sul lato Ovest del Polcevera, ndr) diventerà area di cantiere e verrà presidiata come tale, ma la zona rossa resterà dall’altra parte, e avremo ancora bisogno di voi. Nel frattempo voglio dire a tutti che il 2019 dovrà essere un anno in cui continueremo il percorso di crescita iniziato 18 mesi fa. I dati sono positivi sia in termini di occupazione sia in termini economici, la città sta crescendo, e credo che rifare il ponte bene e con i tempi e i costi giusti sarò la dimostrazione del fatto che il nostro sistema può diventare un modello a livello nazionale e anche internazionale».

Il sindaco ha anche commentato l’acquisto di alcuni terreni in zona rossa da parte di Autostrade, dichiarando che «ne ero stato informato, ma non l’ho mai richiesto. Credo comunque - ha aggiunto - che da un certo punto di vista faciliti il lavoro. In questo modo la struttura commissariale avrà un interlocutore unico sia per le acquisizioni sia per gli espropri».

Bucci ha confermato anche che le trattative per firmare un unico contratto per i lavori di demolizione e ricostruzione sono ancora aperte, e che è pronto a ricevere i residenti della zona arancione, per cui nella manovra finanziaria non sono stati previsti gli indennizzi: «Sono disponibile a incontrarli, credo si tratti di un problema di natura giuridica. Certo - ha concluso - speravamo che gli indennizzi venissero inseriti nella legge, ma come commissario mi impegno a risolvere la situazione e come sindaco mi impegno anche a farmi carico di quella dei 20 lavoratori rimasti senza lavoro dopo la chiusura delle aziende in zona rossa, persone che non possono accedere alla cassa integrazione in deroga perché le aziende hanno definitivamente chiuso i battenti».