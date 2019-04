Ponte Morandi, assemblate le maxi gru; Toninelli annuncia indennità per zona arancione

Le gru necessarie allo smontaggio della pila 5 di ponte Morandi sono arrivate in cantiere e sono pronte a entrare in funzione. Per trasportarle sono stati necessari 72 camion di cui 40 con trasporto eccezionale notturno; sono state assemblate in 10 giorni e hanno una capacità di sollevamento di 600 tonnellate e un'altezza massima di 80 metri.

Le gru lavoreranno in coppia per il calo a terra degli elementi del viadotto che verranno sezionati in quota. Sono state realizzate piste di cantiere ad hoc con materiale compattato per supportare le gru durante le operazioni.

Nel frattempo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha fatto un annuncio importante per gli abitanti della zona arancione. «Nel primo provvedimento urgente utile - dice Toninelli, a valle della necessaria perimetrazione che deve essere effettuata dal Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Genova, Marco Bucci, inseriremo una norma per la zona arancione, che consente di assegnare agli interferiti dal grande cantiere, ossia ai proprietari o affittuari degli immobili adibiti ad abitazione e ai titolari degli esercizi commerciali, una congrua indennità per i disagi arrecati».

Positivo il commento del governatore Toti. «Accolgo con piacere la dichiarazione del ministro Toninelli - scrive Toti sui social -, che si dice pronto ad autorizzare il Commissario alla ricostruzione Marco Bucci ad usare i fondi per indennizzare i residenti interferiti dal cantiere della cosiddetta zona arancione. Come riconosce il ministro, serve un provvedimento di legge perché ciò avvenga e spetta al Governo promuoverlo. Purtroppo non è ancora chiaro quale sarà questo provvedimento e quando verrà emanato. Per quanto riguarda le istituzioni locali, ribadiamo che siamo pronti a definire la "perimetrazione" delle aree oggetto di risarcimento e ad aprire il tavolo regionale della Legge Pris, che consentirà di definire le modalità del risarcimento stesso, un minuto dopo che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il dispositivo di cui ha dato annuncio il ministro e che ci autorizza a muoverci in tal senso. Auspichiamo dunque - ha concluso Toti - che tale provvedimento di legge arrivi nel più breve tempo possibile».