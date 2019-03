Demolizione Morandi, arrivate le maxi gru. Attesa per apertura via Fillak e rampa Lotto 10

Sono arrivate in porto a Genova lunedì, in pezzi, pronte per essere trasferite nella zona rossa del ponte Morandi e montate nei pressi della pila 8 per allestire la demolizione meccanica: sono le 5 maxi gru sbarcate dalla nave olandese Constance, ordinate dall'associazione temporanea di imprese cui è stato assegnato il cantiere dopo la decisione di rinunciare all’esplosivo per abbattere il manufatto.

Una decina i giorni necessari per trasportare i pezzi delle maxi gru (oltre 2500 tonnellate di attrezzature) sino a Campi con una trentina di trasporti eccezionali e 80 normali, il che significa che la demolizione non potrà iniziare prima della fine di marzo, complice anche la necessità di montarle, operazione per cui saranno necessari 8 giorni: nel mezzo, la calata di un’altra trave tampone, la quinta sezione di impalcato che sta tra le pile 3 e 4.

In attesa di conoscere nel dettaglio i tempi della demolizione (le gru verranno utilizzate per abbattere tutte le pile del troncone ovest), nel pomeriggio di lunedì si sono riuniti per la seconda volta dalla loro istituzione i due osservatori istituiti dal sindaco-commissario Marco Bucci per fare da tramite tra struttura commissariale, comitati e cittadini e portare alla luce problemi, critiche e istanze.

Viabilità, attesa per l’apertura di via Fillak e della rampa del Lotto 10

L’osservatorio Viabilità, presieduto dall’assessore del Municipio Medio Ponente, Caterina Patrocinio, ha analizzato in particolare la situazione al Campasso (già discussa anche nel corso di un tavolo organizzato nel Municipio Centro Ovest) e illustrato i lavori previsti per i municipi coinvolti direttamente nel cantiere per la demolizione e ricostruzione.

Focus anche sulla seconda rampa del lotto 10, che dovrebbe venire aperta a giorni collegando direttamente Guido Rossa e casello di Genova Aeroporto su due corsie per senso di marcia, e su via Fillak, che dovrebbe riaprire nel momento in cui verranno montate le sei torri d’acciaio necessarie per mettere in sicurezza il troncone est del Morandi: a quel punto sarà possibile anche far rientrare gli sfollati nelle loro case per l’ultima volta.

L’osservatorio Ambiente, invece, si è concentrato sulle istanze relative alle polveri e all’inquinamento acustico e ambientale prodotto dai cantieri. I Municipi hanno chiesto l’installazione e l’attivazione di più centraline e di un info point lato Campi per fornire informazioni a tutti i cittadini. Le risposte del sindaco sono attese per giovedì.