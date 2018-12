Inchiesta Morandi, cavi corrosi perché mancavano le guaine protettive

Secondo le ultime indiscrezioni sui risultati sulle analisi, condotte in Svizzera sui reperti del ponte Morandi, non ci sarebbero solo cavi corrosi, ma anche guaine protettive in molte parti dei reperti completamente mancanti. Secondo il progetto originario, i cavi dovevano essere rivestiti da una guaina di metallo. Gli esperti hanno notato come su 17 reperti tale rivestimento fosse completamente assente.

La mancanza della guaina avrebbe così lasciato spazio a una corrosione più rapida dei cavi stessi, ma anche della parte esterna del calcestruzzo, “aggredita” dalla corrosione in atto dell'acciaio. Il dubbio degli investigatori è che la situazione fosse a conoscenza di Autostrade e Spea ma che non si fosse fatto nulla per modificarla.

Si tratta comunque di risultati da confermare attraverso un confronto con le ispezioni fatte sugli altri reperti rimasti a Genova. Lunedì 17 dicembre è in programma un'udienza, durante la quale si discuterà del piano di demolizione dei monconi presentato la settimana scorsa dalla struttura commissariale. L'intenzione al momento è quella di smantellare la parte ovest del viadotto senza l'uso delle cariche esplosive.

Oggi la cerimonia in occasione dell'apertura dei cantieri per la demolizione, anche se non è ancora chiaro quando la Procura deciderà di dissequestrare l'area. Nel frattempo sono state recapitate a 19 lavoratori della zona rossa le lettere di licenziamento da parte di alcune ditte, che non riapriranno più.