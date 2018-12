Ponte Morandi, Osservatorio amianto: «Rischio nube tossica sulla città»

Per abbattere le case sotto i monconi di ponte Morandi sarà necessario adottare una cautela particolare. A dirlo è l'Osservatorio Nazionale Amianto, nel giorno in cui la Procura di Genova ha firmato l'autorizzazione allo smontaggio del troncone ovest del viadotto, crollato lo scorso 14 agosto, provocando 43 vittime.

«Quindicimila tonnellate di puro veleno - scrive l'Osservatorio in una nota -. Una montagna di asbesto nascosto nelle case da abbattere. Amianto friabile nelle coibentazioni delle tubazioni delle cantine, camini e serbatori d'acqua rivestiti di eternit, come riscontrato dai tecnici ai quali è stata assegnata la procedura del piano di demolizione del ponte Morandi a Genova. Per non parlare delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento e delle guarnizioni centrali termiche, tutte coibentate con amianto friabile. Si tratta di edifici costruiti negli anni '60 quando i materiali cementizi erano quasi sempre di eternit».

Un rischio amianto altissimo dunque per l'abbattimento dei tronconi rimasti del ponte Morandi e della case che li circondano, che vanno eseguiti con massima prudenza. «È assolutamente necessario confinare gli abbattimenti, per evitare che la nube tossica invada la città. Le fibre di amianto causerebbero mesoteliomi e cancro al polmone e altre patologie dell'amianto. Le macerie, confinate, vanno poi irrorare con liquidi aggregati per diminuire il rischio di aerodispersione delle fibre di amianto». È il commento del presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, avvocato Ezio Bonanni pioniere dalla fine degli anni '90, nella tutela degli interessi delle vittime amianto e non solo.