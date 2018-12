Morandi, firmato accordo con Anac per vigilare sulla ricostruzione

Nel giorno in cui il sindaco-commissario Marco Bucci ha chiesto il dissequestro di quanto resta del ponte Morandi per avviare le procedure di demolizione, arriva anche la siglato sul’accordo con Anac, incaricata di vigilare e verificare preventivamente gli atti delle procedure connesse agli interventi di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché di progettazione e ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera.

Il protocollo di collaborazione è sottoscritto dal presidente di Anac, Raffaele Cantone, e da Bucci: oggetto delle verifiche sarà la documentazione prodotta in bozza dal 7 dicembre, data di sottoscrizione dell’accordo.

In particolare, Anac passerà al vaglio gli affidamenti diretti superiori a quarantamila euro (ricordiamo che il commissario Bucci, in virtù dei poteri concessi dal Decreto Genova, agisce in deroga alle normative, con l’unica eccezione di quelle anticorruzione), le procedure negoziate di servizi o forniture superiori a centomila euro, le procedure negoziate di lavori superiori a duecentomila euro, le varianti superiori al dieci per cento dell’importo originario del contratto (o comunque superiore a centomila euro) e, ancora, i contratti di sponsorizzazione.

Grazie all’intesa, inoltre, Anac si è impegnata a esprimere un parere entro due giorni lavorativi dalla ricezione degli atti (contro i sette giorni lavorativi previsti per tutte le altre vigilanze collaborative esistenti).