Fallimento Fogliani, chiusi Moody e la Pasticceria Svizzera

Si abbassano le saracinesche sul bar Moody di via XII Ottobre e sulla Pasticceria Svizzera di via Albaro, due delle attività di proprietà di Gregorio Fogliani.

Nel pomeriggio di giovedì le due curatrici fallimentari nominate dal tribunale di Genova dopo il crac Qui!Group e la richiesta di fallimento per le società di Fogliani hanno disposto la chiusura delle due attività e del marchio Pasticceria Svizzera, rifiutando di consentire l’esercizio provvisorio.

In largo XII Ottobre, nel cuore della città, si apre dunque un altro grosso buco dopo la chiusura di Ca’Puccino (conseguente alla chiusura della Rinascente e alla decisione della società proprietaria dei locali di non riassegnarli), e 43 lavoratori sono rimasti a casa da un giorno all’altro dopo il primo annuncio di rischio concreto di chiusura arrivato la settimana scorsa a margine della sentenza di fallimento.

I dipendenti: «Grazie a tutti per l’amore che ci avete dato»

«Anche le storie più belle a volte non hanno un lieto fine, questo non è un addio ma un arrivederci - è il commento comparso sulla pagina Facebook di Moody - Noi dipendenti vi ringraziamo infinitamente per l’amore che ci avete dato».

Sulla questione sono già intervenuti anche i sindacati, con il segretario della Filcams Cgil, Maurizio Fiore, che ha chiesto«a tutte le istituzioni locali di battere un colpo e non fare proclami in una città che sta morendo. La tragedia per le 43 famiglie si è consumata. Già da domani ci attiveremo per aprire un tavolo di crisi con la curatela per il destino del Moody e per la salvaguardia occupazionale»