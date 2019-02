Vendono stufa su internet a tremila euro, incassano e spariscono

Un napoletano di 31 anni e la sua complice di 25 anni, originaria di Cosenza, entrambi gravati di pregiudizi di polizia specifici per truffa, hanno messo in vendita su un sito internet specializzato una stufa per un importo di 2.900 euro.

Il denaro è stato poi versato su un conto corrente bancario intestato a entrambi da una 52enne di Montoggio, interessata ad acquistare la stufa, mai recapitata all'acquirente. Ieri i carabinieri di Montoggio hanno denunciato i due soggetti per truffa in concorso.