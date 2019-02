Versa 1.600 euro per un'auto vista su internet, ma è una truffa

Nel pomeriggio di giovedì 14 febbraio 2019 i carabinieri della stazione di Montoggio, a seguito di attività di indagini, hanno denunciato un uomo e una donna, lui 43enne e lei 27enne, entrambi di nazionalità congolese, residenti nella provincia di Modena e pregiudicati per reati contro il patrimonio e in materia di immigrazione.

L'uomo, attraverso artifizi e raggiri è riuscito a far versare su una carta Postepay intestata alla donna la somma di circa 1.600 euro traendo in inganno una terza persona 53enne, nell'ambito di una trattativa per l'acquisto di un'autovettura.