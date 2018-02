Intossicati dal monossido, nonni e nipotina di 8 anni in ospedale

Una coppia di pensionati, la figlia e la nipotina di 8 anni, tutti residenti a Montoggio, sono stati ricoverati in ospedale per un’intossicazione da monossido di carbonio.

Ad andare in ospedale, non riconoscendo i sintomi del malessere che li ha assaliti, sono stati per primi i due coniugi, un uomo di 66 anni e una donna di 70. Una volta arrivati al San Martino sono stati visitati da un’infermiera del triage, che ha immediatamente pensato a un’intossicazione da monossido e ha chiesto alla coppia di contattare anche la figlia e la nipotina di 8 anni, rimaste a casa, per una visita.

La piccola è stata quindi accompagnata al Gaslini, dove è stata tenuta in osservazione. Ricoverati anche i due coniugi e la figlia, al San Martino. Le loro condizioni non sono gravi. Da chiarire le origini dell'intossicazione, non si esclude un guasto alla calderina.