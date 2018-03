Ubriaca alla guida colpisce un motorino e si schianta contro un palo

Nel corso della mattinata, i Carabinieri delle stazioni di San Teodoro e Scali e Montoggio, hanno denunciato a piede libero per "guida in stato di ebbrezza" due donne di 33 e 46 anni, entrambe sorprese al volante con un tasso alcolemico ampiamente sopra al limite di legge.

Patente ritirata

Nel primo caso una 33enne con precedenti di polizia è stata fermata per un normale controllo e trovata con un tasso alcolemico di 1,33 grammi/litro, quasi il triplo del limite di legge fissato a 0,5 grammi/litro. La sua patente è stata ritirata.

A Montoggio

Nel secondo caso si tratta di una 46enne residente in provincia di Carrara che stava guidando a Montoggio in via Insurrezione d’Aprile. La donna è andata a sbattere prima contro un ciclomotore regolarmente parcheggiato e poi contro un palo dell’Enel. Sottoposta al test alcolemico, è risultata avere un tasso alcolemico di grammi/litro 2,12. Anche in questo caso la donna è stata denunciata a piede libero, la patente è stata ritirata e successivamente dovranno essere quantificati i danni da risarcire.