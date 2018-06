Uomo scomparso a Montoggio, seconda notte di ricerche senza esito

Restano ancora senza esito le ricerche di Giuseppe Firpo, l’uomo di 74 anni scomparso sabato nei boschi di Montoggio, in località Acquafredda.

I Vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche insieme con carabinieri, Croce Rossa Italiana, il nucleo cinofilo della Guardia di Finanza, Protezione Civile, Soccorso Alpino, 118, Polizia di Stato e altri volontari, hanno battuto il territorio per tutta la giornata di domenica utilizzando il gps e coordinando le squadre per evitare di “doppiare” le zone già esplorate, ma del pensionato non si è trovata traccia.

Firpo è uscito di casa sabato mattina per andare a cercare funghi. A denunciarne la scomparsa, in serata, è stato il figlio, che non avendo più sue notizie lo ha prima cercato nel posto dove è solito dirigersi durante le sue escursioni, e poi si è rivolto alle forze dell’ordine avviando le ricerche. Il pensionato indossa jeans, maglia azzurra, maglione marrone, giacca cacciatora verde e capello mimetico: la speranza è che si sia per qualche motivo allontanato dal bosco e sia impossibilitato a mettersi in contatto con la famiglia, forse perché in stato confusionale.