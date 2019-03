Ruba gasolio dai mezzi della ditta, licenziato minaccia il titolare

Ha rubato gasolio dai mezzi di lavoro della ditta per poi rifornire la sua autovettura. Inoltre, a seguito del licenziamento, il 48enne ha minacciato l'imprenditore per indurlo a non denunciare i fatti.

Il datore di lavoro non si è lasciato intimorire e si è rivolto ai carabinieri di Montoggio, che, al termine degli accertamenti, hanno denunciato per furto aggravato nonché per minaccia il suo dipendente di 48 anni, autotrasportatore, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e la persona.