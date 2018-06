Montoggio, 74enne disperso: nottata di ricerche senza esito

Nottata di preoccupazione per i parenti dell’uomo di 74 anni che sabato sera ha fatto perdere le sue tracce dopo essersi inoltrato nei boschi di Montoggio, nell’entroterra genovese.

Le ricerche, scattate intorno alle 22 di sabato, sono proseguite per gran parte della notte e ricominciate alle prime luci di domenica: sul posto ci sono due squadre dei Vigili del fuoco, Protezione Civile, Soccorso Alpino, carabinieri, Polizia di Stato, Croce Rossa e altri volontari che stanno battendo i boschi palmo a palmo.

L’uomo, vestito con jeans, maglia azzurra, maglione marrone, giacca cacciatora verde e capello mimetico, uscito probabilmente per cercare funghi, si è smarrito in località Acquafredda: è lì che se ne sono perse le tracce, ed è lì che si stanno concentrando le ricerche dei soccorritori. Il timore è che possa essersi sentito male e non sia in grado di dare l’allarme e comunicare la sua posizione.