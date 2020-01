Montoggio, anziana si allontana da casa di riposo: ritrovata nei boschi

Sono state ore di paura quelle vissute dai familiari di una donna di 79 anni che giovedì pomeriggio si è allontanata dalla casa di riposo di Montoggio in cui era arrivata soltanto 24 ore prima.

A dare l’allarme il personale della struttura, che ha avvisato sia i vigili del fuoco sia i carabinieri insieme con il Soccorso Alpino.

Le ricerche si sono concentrate prima nel comune di Montoggio, poi nei boschi. Ed è stato proprio in un'area boschiva che la pensionata, in stato confusionale ma illesa, è stata ritrovata. Affidata al personale medico per i controlli del caso, ha fatto poi ritorno in struttura.