Tentato furto in abitazione a Sampierdarena, un arresto

Ieri sera intorno alle 19.30 la polizia ha arrestato un 32enne di origini georgiane per il reato di furto aggravato. Decisiva per la cattura del malvivente è stata la segnalazione e la descrizione di un residente, che ha visto il 32enne fare da 'palo' a un complice che cercava di arrampicarsi su di un balcone di via Monti a Sampierdarena.

I due ladri hanno però capito di esser stati scoperti e si sono dati alla fuga in direzioni diverse. La volante della questura intervenuta rapidamente sul posto è riuscita comunque a bloccare il 32enne mentre tentava di scappare a bordo di un'auto.

Per il 32enne, pluripregiudicato e irregolare sul territorio, si sono aperte le porte del carcere.