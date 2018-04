Fuga di gas in corso Monte Grappa, problemi al traffico

Fuga di gas in corso Monte Grappa nei pressi del civico 43 nella tarda mattinata di lunedì 9 aprile 2018. Sul posto i vigili del fuoco per verificare la situazione ed eventualmente mettere in sicurezza la zona.

Sul posto anche la polizia municipale, che segnala alcuni possibili rallentamenti della circolazione nel quartiere di San Fruttuoso.