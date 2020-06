Turisti sfrecciano sui sentieri senza targa, multa e moto ferme per tre mesi

Domenica 21 giugno 2020 i carabinieri forestali di Genova Prato, Montoggio, Busalla e Montebruno con l’ausilio di un elicottero in forza al 15° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Albenga ha effettuato un servizio coordinato per il contrasto all’attività di fuoristrada all’interno della Rete Escursionistica Ligure e dell’Alta Via dei Monti Liguri nelle zone fra i comuni di Genova, Davagna, Sant’Olcese, Montoggio e Serra Riccò.

Con l’attività, effettuata per salvaguardare l’incolumità degli escursionisti nelle zone dell’Alta Via, sono stati controllati tutti i motociclisti da enduro e motocross transitanti, senza rilevare violazioni.

I controlli erano stati effettuati anche sabato 20 giugno 2020 nel comune di Montebruno: sorpresi quattro turisti provenienti dalla Lombardia e dalla Svizzera, tutti in sella a moto senza targa.Scattate le multe con il fermo amministrativo dei mezzi per tre mesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il personale delle Stazioni Carabinieri Forestale della Provincia di Genova, sotto la direzione del Gruppo Genova, viste le sempre più frequenti problematiche connesse alle condotte illecite effettuate da alcuni motociclisti, ha nel 2020 incrementato sensibilmente le attività di controllo, passando dai 109 controlli effettuati nell’intero 2019, con 19 persone e 27 veicoli controllati, 16 illeciti accertati per un totale di

5.037,98 euro, ai 74 controlli effettuati nel solo primo semestre del 2020, con 56 persone e 52 veicoli controllati, 38

illeciti accertati per un totale di 7.502,99 euro.