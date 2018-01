Trasporta rifiuti speciali senza permesso, denunciato

Trasportava sul suo autocarro rifiuti pericolosi e non, fra cui numerosi elettrodomestici dismessi, senza la dovuta autorizzazione e senza alcuna iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, né tanto meno documentazione attestante una lecita provenienza.

Per questo l'uomo, un 43enne di origini marocchine, fermato lungo la SS 45 dai carabinieri forestali di Montebruno, al termine degli accertamenti è stato denunciato per raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.