Esce per funghi e non rientra a casa: pensionato disperso sul monte Penna

È uscito mercoledì mattina per andare in cerca di funghi nei boschi di Santo Stefano d’Aveto, ma non ha più fatto ritorno a casa: sale la preoccupazione per le sorti del pensionato di 81 anni di cui si sono perse le tracce ormai da più di 24 ore.

L’uomo si è diretto verso il monte Penna, ed è in quella zona che si stanno concentrando le ricerche dei vigili del fuoco di Genova, di Chiavari e anche di Borgotaro, arrivati a dare supporto ai colleghi liguri. A dare l’allarme sono stati i parenti, che a pomeriggio ormai inoltrato, non vedendo il pensionato rientrare, si sono preoccupati.

Sempre mercoledì, ma in mattinata, è stato invece ritrovato il funaiolo 35enne che martedì aveva perso l’orientamento spingendosi sul versante emiliano del Monte Penna.