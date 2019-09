Piantagione di cannabis alle pendici del Moro, arrestato 53enne genovese

Una vera e propria piantagione di cannabis alle pendici del monte Moro, nei pressi di un vecchio capannone ormai in disuso occupato abusivamente: è quanto hanno scoperto i carabinieri forestali della stazione di Genova Prato, che venerdì hanno sequestrato le piante e arrestato un 53enne genovese ritenuto il “proprietario”, trovato sul posto.

Le piantine, sistemate in un’area destinata in precedenza alla coltivazione di prodotti “leciti”, erano in totale 51, ordinatamente sistemate nei loro contenitori.

Il 53enne, sorpreso in flagranza, è stato arrestato con l’accusa di produzione di sostanze stupefacenti e trasferito nel comando provinciale dei carabinieri, dove ha trascorso la notte in attesa del processo per direttissima fissato per sabato mattina.