Malore alla guida, anziano si accascia sul volante

Un uomo è morto mentre si trovava alla guida della sua auto in corso Monte Grappa. È successo nel pomeriggio di giovedì 24 gennaio 2019. L'anziano si è accorto di non stare bene ed è riuscito ad accostare prima di andare a sbattere. A bordo c'era il nipote dell'uomo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, ma purtroppo per l'anziano non c'è stato niente da fare. Anche la polizia locale con la sezione Infortunistica si è recata sul luogo visto che si pensava a un incidente stradale, ma in poco tempo è stata chiarita la dinamica dell'accaduto.

A non lasciare scampo all'uomo pare essere stata una crisi cardiaca.