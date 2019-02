Monte Fasce, incendio nel bosco

Nella tarda serata di venerdì 22 febbraio 2019 è divampato un incendio boschivo sul monte Fasce, visibile anche dal centro di Genova.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e undici volontari della Protezione Civile che in circa due ore hanno messo sotto controllo le fiamme e bonificato l'area grazie a un intervento massiccio sia con acqua che con attrezzature a mano e motore (soffiatori). L'incendio ha interessato circa un ettaro e mezzo di zona prativa. Indagini in corso per capire cosa abbia dato origine alle fiamme.