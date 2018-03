Torna a casa e trova i ladri, paura a Quinto

Nella serata di giovedì 8 marzo, intorno alle ore 22.30, i poliziotti del Commissariato di San Fruttuoso hanno arrestato un ladro, responsabile insieme a un complice di un furto all'interno di una villetta in via Monte Baldo a Quinto.

Furto in via Monte Baldo

Il proprietario della villetta ha sentito dei rumori e ha visto due uomini che stavano scappando in giardino. A questo punto, dopo aver notato che la porta-finestra era stata danneggiata, ha telefonato al 112 fornendo una descrizione dettagliata dei due fuggitivi. La volante del Commissariato San Fruttuoso intervenuta sul posto ha subito perlustrato la zona intercettando due uomini molto simili alla descrizione fornita che, alla vista degli uomini in divisa, sono scappati in direzioni opposte.

Ladri in fuga

Uno è riuscito a dileguarsi, mentre l’altro, sentendosi braccato ha scavalcato una recinzione e si è nascosto all’interno di un giardino. Con l’aiuto di altro personale della Polizia di Stato e del proprietario dell’abitazione che ha permesso l’accesso al cortile, il fuggitivo è stato scovato dietro alcuni vasi con una folta vegetazione. Nelle tasche aveva dei guanti ed alcuni gioielli che sono stati sequestrati.

Il ladro, un 49enne di origini albanesi con numerosi precedenti per furto in abitazione è stato arrestato. A suo carico anche un rintraccio per l’esecuzione di un ordine di carcerazione della Corte di Appello di Venezia per l’espiazione di una pena di 10 mesi e 26 giorni di reclusione.