Urla per Sampierdarena, brandendo un coltello: arrestato

Intorno alle 14 di sabato 24 novembre 2018 i poliziotti del commissariato Cornigliano sono stati inviati nei dintorni di piazza Montano a Sampierdarena alla ricerca di un soggetto che, brandendo un coltello da cucina, si aggirava nella zona urlando frasi senza senso ai passanti. Gli operatori, raggiunto l'uomo, gli hanno intimato di buttare il coltello a terra, ma lui, per tutta risposta, li ha minacciati puntandoglielo contro in maniera aggressiva.

Gli agenti sono riusciti a disarmare il soggetto e, nonostante il suo comportamento poco collaborativo, lo hanno accompagnato in questura. Il 49enne di origini romene, pregiudicato, è stato arrestato per il reato di violenza e minacce a pubblico ufficiale e denunciato per il porto di armi o oggetti atti a offendere.

L'uomo è stato processato questa mattina con rito direttissimo.