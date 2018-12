Aule fredde, studenti in corteo

La pioggia non ha fermato un nutrito corteo di studenti dell'istituto Montale, che ha attraversato le vie del centro per protestare contro la temperatura delle aule, a loro dire troppo fredde. I ragazzi hanno percorso via XX Settembre per poi dirigersi verso la direzione scolastica in via Assarotti.

Ieri la scuola ha fatto sapere di avere ricevuto risposta dalla città metropolitana che ha accolto le richieste di rimodulare l'orario di riscaldamento dei plessi. «Comunque già nella mattinata la temperatura nelle classi era adeguata», precisa la scuola.

L'altro ieri, quando il problema era già emerso, la scuola aveva chiarito che «in tutti e tre i plessi, i caloriferi sono stati accessi prima dell'inizio delle lezioni odierne». Per gli studenti non abbastanza evidentemente.