Intossicazione da monossido, morte madre e figlia

Due donne sono morte questa mattina nella loro abitazione in via Montaldo. A causare la tragedia sarebbe stato il monossido di carbonio sprigionato dalla caldaia. Sul posto sono intervenute ambulanze e automedica, ma purtroppo per madre e figlia non c'è stato nulla da fare.

Vigili del fuoco e polizia hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Un'altra figlia dell'anziana rimasta uccisa si è recata nell'appartamento non avendo notizie delle due parenti e si è sentita male, sempre a causa del monossido. Anche una vicina di casa ha dovuto ricorrere alle cure dei medici per un principio d'intossicazione.

Le due vittime avevano 80 e 60 anni. Sotto esame la caldaia dell'appartamento, malfunzionante a causa di un guasto o di una operazione errata da parte di una delle due donne.