Cronaca Molo / Sopraelevata Aldo Moro

In monopattino sulla sopraelevata

La foto è stata scattata martedì 3 settembre 2019. Come se nulla fosse, il giovane a bordo del monopattino ha percorso la sopraelevata in direzione ponente, tenendo in modo disciplinato la destra. Per fortuna non ci sono stati incidenti stradali