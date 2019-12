Sigaretta causa incendio al Monoblocco, reparto evacuato

Attimi di paura, ma fortunatamente nessun ferito, all'ospedale San Martino di Genova dove nella tarda mattinata (intorno alle ore 12) di lunedì 23 dicembre 2019 è divampato un incendio, a causa di una sigaretta spenta su un lenzuolo all'interno di un carrello destinato alla lavanderia, che in quel momento si trovava su un ballatoio.

Le fiamme sono divampate al terzo piano del monoblocco (nell'area della clinica Otorinolaringoiatrica, lato ponente) , ma fortunatamente non hanno causato danni e non ci sono stati feriti, grazie al pronto intervento dalla squadra interna anti incendio, che ha preceduto anche il rapido intervento dei vigili del fuoco. Per precauzione il reparto è stato evacuato. I pazienti reintreranno a breve.