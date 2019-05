Bollette intestate a sua insaputa, due denunciati

I Carabinieri di Moneglia, dopo accertamenti, hanno denunciato a piede libero due truffatori, entrambi con precedenti, in seguito alla denuncia sporta da un'anziana abitante del comune.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine i due, un 24enne brasiliano abitante a Viareggio e un 40enne di origini napoletane, avevano stipulato un contratto per la fornitura del gas e dell’energia elettrica per un’abitazione (risultata poi inesistente) utilizzando le generalità della donna, che si è accorta della truffa e si è rivolta ai carabinieri nel momento in cui ha ricevuto una richiesta di recupero crediti per il mancato pagamento di alcune bollette. I due sono stati denunciati per falsità in scrittura privata, sostituzione di persona e truffa.