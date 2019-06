Tragedia a Riva Trigoso, sub muore durante un'immersione

Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 6 giugno nelle acque di Moneglia, dove un sub ha perso la vita durante un’immersione.

Ancora non sono chiare le circostanze del decesso. L’uomo, un 62enne originario della provincia di Bologna, è stato trovato ormai privo di vita incastrato a due metri di profondità tra gli scogli sottostanti le gallerie che uniscono Riva Trigoso a Moneglia, all'altezza della baia di Vallegrande.

A dare l'allarme è stato il compagno di immersione dell'uomo, che agli uomini della Capitaneria di Porto di Santa Margherita, intervenuti sia via mare sia via terra, ha raccontato che il 62enne si era immerso con lui intorno alle 9 di mattina per pescare.

Presenti anche i carabinieri di Sestri Levante in supporto, e personale medico inviato dal 118 di Lavagna, cui è stato affidato il compito di dichiarare il decesso. Il recupero del corpo, lungo e complesso a causa della posizione del corpo, intorno alle 19 era ancora in corso, ed è stato necessario chiedere l'intervento del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco.

Da chiarire, adesso, se l’uomo sia morto, forse per un malore, in un altro punto e poi sia stato trascinato dalla corrente sugli scogli, o se sia rimasto incastrato nel punto in cui è stato ritrovato. Una volta recuperata, la salma verrà trasportata a Sestri Levante per gli accertamenti.