Moneglia, 100mila euro di cocaina in casa: arrestato 50enne

Nella sua casa in affitto a Moneglia aveva ben 345 grammi di cocaina purissima, che se venduta sulla piazza di spaccio avrebbe potuto fruttare oltre 100mila euro. I carabinieri l’hanno trovata durante la perquisizione domiciliare dopo avere fermato lui, 50enne milanese, per un banale controllo della circolazione.

Il 50enne venerdì sera viaggiava a bordo della sua jeep quando i militari lo hanno fermato. Nervoso, preoccupato, visibilmente agitato, li ha insospettiti, e un controllo più approfondito ha collegato l’uomo a un appartamento del centro di Moneglia su cui erano più volte stati segnalati movimenti sospetti.

I carabinieri hanno quindi voluto approfondire, e perquisendo l’appartamento hanno trovato, nascosta in camera da letto, 345 grammi di cocaina pura già divisa in dosi e un sacchetto con mezzo kg di semi di cannabis, droga che una volta venduta avrebbe potuto fruttare circa 100mila euro. Il fatto che ogni singola dose, già sigillata, pesasse esattamente 20 grammi lascia però pensare che il 50enne non si occupasse di venderla personalmente, ma rifornisse altri pusher della zona.

L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi, secondo arresto importante dopo l’esecuzione, da parte dei carabinieri della Compagnia di Sestri Levante, dell’operazione “Arsenale”, che si è conclusasi la scorsa settimana con l’arresto di 6 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e che, nel corso degli ultimi due anni, ha portato all’arresto di 16 persone inserite nella rete del traffico locale di sostanze stupefacenti.