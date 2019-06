Lite al ristorante e aggressione ai carabinieri, 54enne con trauma cranico e naso fratturato

La scorsa notte a Moneglia due uomini, in evidente stato di ebbrezza, stavano discutendo animatamente con il titolare di un ristorante e alcuni suoi dipendenti. Alla vista dei carabinieri, intervenuti sul posto, si sono scagliati contro i militari, provocando lesioni a un carabiniere, inoltre hanno danneggiato le portiere del mezzo di servizio.

Bloccati e identificati in un calabrese di 54 anni, abitante ad Aprilia, il complice, un cittadino francese di 35 anni, abitante a Carrara, gravato di pregiudizi di polizia, al termine degli accertamenti, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale aggravate, danneggiamento aggravato e porto abusivi di armi poiché perquisiti il 54enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, poi sequestrato.

Trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, il calabrese è risultato in agitazione psicomotoria da abuso di alcol e con un trauma cranico e una frattura del naso. Questa mattina i due sono stati processati con rito direttissimo.