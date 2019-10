Ruba ex voto in chiesa, denunciata 54enne olandese

È entrata nella chiesa di Santa Croce di Moneglia, ha percorso la navata e poi è uscita portando con sé un "souvenir", un cuore d'argento ex voto.

Per questo motivo è stata denunciata una cittadina olandese di 54 anni, residente a Moneglia ma formalmente senza fissa dimora.

Gli ex voto, come noto, sono oggetti che i fedeli portano in dono in segno di devozione, chiedendo una grazia. La 54enne non si è però fatta scrupoli: a trovarle addosso il cuore d'argento, durante un controllo, sono stati i carabinieri della stazione di Moneglia, che dopo averla denunciata lo hanno restituito alla chiesa.